بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز.. محطة جديدة من التألق لفرسان سورية

محطة جديدة من التألق كان فرسان سورية على موعد معها، وذلك في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم التي أقيمت في ميادين منتجع الفرسان الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 286 فارساً وفارسة.

كعادتهم أثبت فرساننا علو كعبهم ونافسوا بقوة ليعتلوا منصات التتويج، ففي اليوم الأول من البطولة، أحرز الفارس ليث غريب المركزين الثالث والخامس لمباراة الحواجز التي بلغ ارتفاعها 115 سم، ونال الفارس أسامة زبيبي المركز الثاني لمباراة ضد الزمن لارتفاع 130 بمشاركة أكثر من 92 فارساً وفارسة، كما توج فارسنا زبيبي بالمركز الأول بالجولة التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، مسجلاً زمناً قدره 56.79 ثانية، وهو الزمن الأسرع والأفضل بين 69 فارساً وفارسة.

وفي اليوم الثاني، نال فارسنا ليث غريب المركز الثاني، وأحرز الفارس هشام غريب المركزين الثالث والرابع لشوط التمايز لارتفاع 115 سم وسط منافسة أكثر من 80 فارساً وفارسة.

أما منافسات اليوم الثالث بمواصفات الجولة الواحدة ضد الزمن على حواجز فبلغ ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة حل في المركز الثاني الفارس ليث غريب، ونال الفارس هادي نظام المركز الثاني والفارسة شام الأسد المركز الرابع للشوط الثامن، حيث أقيمت المنافسة على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم بمشاركة أكثر من 80 فارساً وفارسة.