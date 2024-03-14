للمرة الأولى.. سورية تستضيف أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية

تفتتح سورية، وللمرّة الأولى، أبوابها أمام دول العالم لاستضافة أولمبياد المعلوماتية الدوليّ للفرق المدرسيّة IIOT لموسم ٢٠٢٤.

ويمر أولمبياد المعلوماتية للفرق عبر مراحل عدّة، تبدأ بتقدّم الفرق المدرسيّة إلى منافسات من مرحلتين، تنتهي بتأهّل الفرق إلى التصفيات النهائيّة الوطنيّة لتمثّل الفرق التي حقّقت المراكز الأولى بلدانها في المسابقة الدوليّة.

جدير بالذكر أنّه قد تأهّل ١٦ فريقاً مدرسيّاً للتصفيات النهائيّة الوطنيّة للبطولة المقرّرة في ١٥ من شهر آذار الحالي، وستمثّل الفرق التي حقّقت المراكز الأولى سورية في أولمبياد المعلوماتية الدوليّ للفرق.