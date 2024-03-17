الـ”فيفا” يوقف مدرب منتخب الشباب العراقي.. والسبب إعلامية!!

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب توجيهه إهانات إلى إحدى الإعلاميات.

“فيفا” أحال الشكاوى التي وردت من الجانب القانوني للإعلامية إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى اتحاد الكرة الذي بدوره أبلغ المدرب.

بالمقابل، قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم استئنافاً لقرار الـ”فيفا” بإيقاف محمد، حيث سيتمر الاتحاد بالدفاع عن مدرب منتخب الشباب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، بحسب البيان الذي أصدره.

وأضاف البيان أن مدرب المنتخب هو واحد من أبناء اللعبة المهمين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه.

ويستغرب الاتحاد العراقي “تدويل” الموضوع بالشكل الذي وصل من خلاله الأمر إلى الاتحاد الدولي، ونتجت عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديداً في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين العام الماضي.

ويبين الاتحاد أنه ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلع بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة مدرب منتخب الشباب عماد محمد إلى التدريب”.