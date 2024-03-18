أكثر من 80% نسبة الأصوات التي حصل عليها بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.33% من الأصوات بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الروسية، التي جرت في الفترة من الـ15 إلى الـ17 من آذار الجاري.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، حصل كل من نيكولاي خاريتونوف “الحزب الشيوعي الروسي” على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي “الحزب الليبرالي الديمقراطي” على 3.20% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف حزب “الناس الجدد” على 3.81% من الأصوات.

هذا وأغلقت، مساء أمس، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا أبوابها، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج، فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.