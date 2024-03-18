7 مليارات ليرة خسائر شركة كهرباء حماة خلال شهرين..!!

حماة – منير الأحمد

قدرت الشركة العامة لكهرباء حماة الخسائر التي تعرضت لها خلال الشهرين الماضيين نتيجة التعديات والسرقات للشبكات الكهربائية والمحولات بحدود 7 مليارات ليرة سورية.

مدير عام شركة كهرباء حماة المهندس حبيب خليل كشف في تصريح ل “البعث ميديا” تعرض الشبكة الكهربائية العامة بالمحافظة في عشرات الأحياء والقرى بالمدينة والريف خلال الشهرين الماضيين للعديد من السرقات والتعديات، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل السكنية وآلاف المواطنين لأيام متتالية، فضلاً عن إلحاق أضرار وخسائر تقدر بنحو 7 مليارات ليرة.

وأشار خليل إلى أن هذه السرقات تضمنت سرقة نحو 44626كغ من الأمراس النحاسية و 97753 م من الكابلات النحاسية ومحولتين ذات استطاعات مختلفة فيما بلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها لنفس الفترة نحو 166 ضبطا.

ولفت إلى أن الشركة خاطبت جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمعالجة ظاهرة السرقات وما تسببه من أضرار على الشبكة والمواطنين، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الشركة والإبلاغ عن التعديات التي تحصل على الشبكة والذي سيحرم مئات الأهالي من الكهرباء لأسابيع وربما لأشهر جراء صعوبة تأمين هذه المواد بسبب الحصار الاقتصادي الجائر التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على سورية.

في السياق، بين خليل أن الشركة نفذت عدداً من المشاريع الحيوية، منها إنشاء 10 مراكز تحويل هوائية موزعة على عدة مناطق، جنوب الملعب وقمحانة والمصافي وأم الطيور ومصياف وصوران ومحردة.

وأضاف بأنه تم تنفيذ 6 مراكز تحويل أرضية موزعة في القصور ومشاع غرب المشتل في مدينة حماة وسلمية، إلى جانب تأهيل 4 مراكز تحويل مسبقة الصنع تم تركيبها في مناطق جنوب الملعب والجراجمة والشيخ عنبر ومنطقة المجمع الطبي والفيحاء.

كذلك تم استبدال شبكات توتر منخفض بطول 25 كم في أماكن متفرقة من المدينة والريف، وكابلات توتر منخفض بطول 5 كم، فضلاً عن إنشاء مخارج توتر متوسط من محطات التحويل، وهي مخرج العشر من محطة تحويل حماة غرب للتخفيف عن خط مصنع الملا، ومخرج الرابع من محطة مصياف للتخفيف عن مخرج الجنوبي من مصياف، ومخرج الموعة من محطة بيرين للتخفيف عن خطوط بعرين والجافعة، وحالياً يتم تنفيذ مخرج جديد لتغذية جزء من مدينة السقيلبية من محطة سلحب وهو في مراحله الأخيرة، وتم إعداد الدراسة لإنشاء مخارج جديدة في سلمية وحماة وجنوب الملعب ومحردة.

ونوخ مدير عام شركة الكهرباء إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2024 على امتداد مساحة المحافظة، من إنشاء شبكات توتر المتوسط والمنخفض واستبدال الشبكات القديمة منها، وكذلك بناء وتجهيز واستثمار مراكز تحويل وتزويد المشتركين بعدادات كهربائية، وبلغت نسبة التنفيذ 20 بالمئة من الخطة الاستثمارية والتي تبلغ قيمتها 8 مليار ليرة ويتوقع أن يتم تنفيذها كاملة قبل نهاية العام .

وتطرق الخليل إلى بعض الصعوبات التي تعترض العمل لاسيما أن المواد المخصصة لتنفيذ الخطة تذهب لتعويض السرقات الحاصلة على الشبكة إضافة إلى نقص اليد العاملة الفنية نتيجة إنتهاء خدمات البعض وعدم إمكانية تعويضها وإجراء مسابقات على النظام القديم وقلة الآليات سواء لنقل العمال أو الآليات الهندسية، ونقص كمية الوقود المخصصة للآليات العامة مع ورشات الصيانة وورشات الطوارىء والذي لايتناسب مع حجم الأعمال المطلوبة للقيام بها فضلا عن النقص الكبير في العدادات والمحولات والأمراس.

يشار إلى أنه بلغ قيمة السرقات والتعديات على الشبكة الكهربائية العام الماضي نحو 11مليار ليرة فيما بلغ عدد الضبوط 647 ضبطا.