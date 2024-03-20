مواجهة صعبة لأهلي حلب مع الشرطة العراقي في دوري غرب آسيا لكرة السلة

البعث ميديا – عماد درويش

يحل فريق أهلي حلب، اليوم، ضيفاً على فريق الشرطة العراقي في ثالث مباريات الملحق المؤهل لنصف نهائي دوري غرب آسيا بكرة السلة “وصل”.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل لنصف النهائي بعد أن حقق الفوز على في المباراة الثانية في صالة الحمدانية بحلب بنتيجة 91-80 الأسبوع الماضي، فيما خسر الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 73-89 في بغداد.

مباراة اليوم، التي ستقام في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد، لها أهمية وحساباتها خاصة للأهلي الذي يأمل بالوصول للمرة الأولى بتاريخه للدور نصف النهائي من البطولة، لكنه سيواجه فريقاً صعب المراس يلعب على أرضه وبين جماهيره بنفس قوي ويملك لاعبين محليين وأجانب على مستوى عال مثل حسن عبد اللـه ومحمد صلاح الخفاجي وعلي إسماعيل، والمحترفون بايرون ويسلي، ودلوان (غراهام) و لامونت جونز.

الأهلي نجح بتدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب ايمانويل إيغوبتا (لاعب فريق الجيش السابق والهومنتمن اللبناني الحالي) ليكون محترفاً ثالثاً بصفوفه إلى جانب كل من جيرمي كيندل (أفضل لاعب في المباراة الماضية) وأي جي وسيشكل قوة ضاربة تحت السلة إلى جانب بلال أطلي (العائد من الإصابة) وجميل صدير ومع كوكبة النجوم الفريق قادر على تقديم مباراة قوية والفوز للتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة فريق غورغان الإيراني.