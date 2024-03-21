السفارة الهندية بدمشق تحتفل بذكرى برنامج آيتك

البعث ميديا – دمشق:

احتفلت السفارة الهندية بدمشق، أمس، بذكرى برنامج آيتك (برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي) في فندق داما روز، قاعة المتنبي، دمشق، حضر الاحتفال حوالي 150 شخصاً منهم شخصيات حكومية وخريجي آيتك وإعلاميون، كما حضرت الاحتفال الرفيقة المهندسة هدى الحمصي، عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي والدكتور بسام ابراهيم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس إياد الخطيب، وزير الاتصالات والتقانة والسفير الدكتور عماد مصطفى، عميد المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين والدكتور فادي سلطي الخليل، رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والرفيق حسام السمان، أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الإشتراكي وآخرون.

وتلا سعادة السفير الدكتور إرشاد أحمد كلمته التي تتبّع فيها مفهوم مشاركة المعرفة في التقاليد الهندية العريقة، وسلط الضوء على برنامج آيتك الذي يعود بجذوره إليها. وأشار السفير إلى دور برنامج آيتك في تعزيز الصداقة وتقريب الناس معاً. كما ألقى الدكتور عماد مصطفى، عميد المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم شارك 6 خريجين من برنامج آيتك تجاربهم مع البرنامج.

وكما تم عرض فيديو يبرز مجالات برنامج آيتك. واختتم الحفل بمأدبة إفطار أقيمت بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويعتبر برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي “آيتك” منصة رائدة لبناء القدرات في وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، ومنذ تأسيسه في عام 1964، يعد برنامج آيتك واحداً من أقدم المؤسسات التي تعنى ببناء القدرات في العالم، حيث تم بموجبه تدريب أكثر من 200,000 موظف من أكثر من 160 دولة في كلا القطاعين المدني والدفاعي، ومع بنائه في الهند شبكة شاسعة وغنية من الحوكمة والخبرات المرتبطة بالتطوير المتوفرة في المؤسسات التعليمية العليا ومراكز التدريب في الهند، يقدم برنامج آيتك حوالي 10,000 فرصة تدريبية مباشرة وممولة بالكامل عن طريق ما يقارب 400 دورة تدريبية تُقدم ضمن أكثر من 100 مؤسسة هامة في الهند سنوياً، إلى جانب تقديمه فرصة التعرف على ثقافة الهند وحسن الضيافة لديها.