السفارة السورية في موسكو تُنكس العلم الوطني تضامناً مع حداد الشعب الروسي

نكست سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو اليوم العلم الوطني على مقر السفارة تضامناً مع قيادة روسيا الاتحادية والشعب الروسي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس في مجمع كروكوس التجاري بضواحي العاصمة الروسية.

ويأتي ذلك تزامناً مع يوم الحداد الوطني المعلن في روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين توجه مساء أمس بكلمة متلفزة إلى مواطني روسيا، أعلن فيها يوم الرابع والعشرين من آذار الجاري يوم حداد وطني في البلاد.

والتزمت قنوات التلفزة والإذاعة الروسية حالة الحداد على الضحايا، واقتصرت في عروضها اليوم على برامج وأفلام سينمائية تتحدث عن التاريخ الوطني لروسيا.

وكرست المتاحف الاتحادية في روسيا دقيقة صمت عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت موسكو في يوم الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الإرهابي.