في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو

استهدفت المقاومة اللبنانية موقعين للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وفي بيان للمقاومة، ذكرت فيه أن مقاتلوها ردوا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ، واستهدفوا مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة‏”.‏

كما أعلنت المقاومة في بيان مماثل عن استهدافها مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية فجر اليوم أيضاً.‏