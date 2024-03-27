مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار 74 سنتاً أو 0.9% إلى 85.51 دولاراً للبرميل، فيما تراجع عقد حزيران الأكثر تداولاً 68 سنتاً أو 0.8% إلى 84.95 دولاراً.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أيار بمقدار 64 سنتاً أو 0.8% ليصل إلى 80.98 دولاراً.