قريباً… إطلاق أكاديمية الاختصاصات التعليمية الروسية

البعث ميديا – وفاء سلمان

تخطو مؤسسة التعاون السوري الروسي بخطى متسارعة نحو العمل على تنفيذ وإطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية السورية والهيئات الحكومية الروسية، لتكون باكورة إنجازها في تلك المجالات إطلاق مشروع “أكاديمية الاختصاصات التعليمية الروسية “من جامعة بيرم.

الدكتور فادي عيساني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري الروسي، أكد، في حديث خاص لـ”البعث ميديا”، أن تلك المشاريع سيتم إطلاقها عبر المراكز المشتركة لاختصاصات البورد السوري التابع لنقابة أطباء الأسنان والمركز الثقافي الروسي والعيادات الطبية السورية الروسية، وسيتم استقطاب الأطباء الروس للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على إمكانياتهم، مع الإشارة إلى أن المشروع عبارة عن تمكين أطباء الأسنان والصيادلة بدبلوم ودورات مشتركة، بهدف رفد القطاع التعليمي في سورية ونقل التجربة الروسية إليها، على اعتبار أن مؤسسة التعاون الروسي تهدف لدعم قطاعين رئيسيين وهما الصحة والتعليم.

وبالنسبة للشهادات، بين العيساني أنها معتمدة من جامعة بيرم الروسية الحكومية إضافة لوزارة التعليم العالي في سورية، بحيث يستطيع الحاصل عليها العمل داخل روسيا، بعد اجتيازه سنة اختصاص في سورية وأخرى في روسيا.

في السياق، لفت رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى أنه يتم العمل على توسيع مشروع “بطاقة مستفيد” لأهالي وذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة ليشمل المحافظات الأخرى، فالمشروع حالياً يستهدف دمشق وريفها، وذلك بالتكاتف بين الجهات والقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في سورية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشار إلى أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود استفادت من تلك المعاينات والمعالجات الطبية والعمليات الجراحية بحسومات تصل إلى 50% في بعض المخابر والمشافي الخاصة التي تم التعاقد معها، فضلاً عن خدمة المعالجات الفيزيائية والدعم النفسي التي تقدمها مراكز الإغاثة والتنمية والمنظمات غير الحكومية بشكل مجاني.

الجدير ذكره أن المؤسسة وزعت مساعدات طبية من روسيا، وأقامت العديد من الدورات بمجال طب العيون بمشفى تشرين الجامعي وابن النفيس، لتمكين الأطباء بعمليات زرع “قزحية”، وهي أول عملية في العالم كانت في سورية بالتعاون مع مقاطعة نيجني نوفغورود في دولة روسيا الاتحادية، وفقاً للعيساني.