الرئاسة الروسية: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل عدواني ينتهك القانون الدولي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سورية هو عمل عدواني ينتهك القانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين اليوم: “لن نتحدث عن استنتاجات، لكن على أي حال فإن شن مثل هذه الضربات يعد انتهاكاً للقانون الدولي وعملاً عدوانياً”.

وحول الوضع في أوكرانيا، شدد بيسكوف على أن نظام كييف يواصل نشاطه الإرهابي، فيما القوات الروسية تعمل ضمن العملية العسكرية الخاصة على الحد من هذا النشاط والقضاء عليه.