تواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس معتبرة أنه انتهاك لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب “إسرائيل” للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

وحذرت الجامعة من خطورة التصرفات التي ترتكبها “إسرائيل” وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب التي تشنها على قطاع غزة إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعية إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بشكل يومي.

من جانبها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإسرائيلي، مشددة على أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأشارت الأمانة إلى أن “إسرائيل” لا تقيم وزناً لكل القوانين الدولية الأمر الذي يتطلب موقفاً لإلزامها باحترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات.

وفي براغ أدان التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو بقوة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيراً إلى أنه يمثل عملاً إرهابياً يجب ألا يمر من دون عقاب.

وأكد أمين سر التجمع مارتين بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم أن تصاعد عدوانية الكيان الإسرائيلي يظهر عمق الأزمة التي يمر بها، مشدداً على أن كل معتد في التاريخ سقط في النهاية ولذلك فإن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو سيلقى نفس مصير الزعيم النازي هتلر.

وأدانت اليمن العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحة أن العدو الإسرائيلي من خلال إقدامه على هذه الخطوة الإجرامية يحاول تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج بعد فشله لنحو نصف عام أمام المقاومة الفلسطينية في عدوانه الوحشي على قطاع غزة.