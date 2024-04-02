جامعة دمشق تمدد تسجيل طلاب الدراسات العليا لغاية الـ 18 من نيسان الجاري

أعلنت جامعة دمشق تمديد مواعيد تسجيل الطلاب المقبولين في السنة الأولى في الدراسات العليا لغاية يوم الخميس 18-4-2024.

وأوضحت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التمديد يشمل درجات الماجستير “الدراسات العليا” ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي في كلياتها والمعاهد العليا فيها للعام الدراسي 2023-2024، عدا كليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية”.