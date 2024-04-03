ورشة آمال 2024.. لاضطراب طيف التوحد

بمناسبة اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، أقامت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة – آمال ورشة علمية من قبل خبراء وأساتذة خارجيين، مخصصة للأطباء والجمعيات والاختصاصيين العاملين في هذا المجال، بالإضافة للطلاب الجامعين في كلية العلوم الصحية، بهدف تمكين وتزويد العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث المواد العلمية، ولضمان تقديم أفضل الخدمات لأطفال اضطراب طيف التوحد.

وتضمنت الورشة محاور علمية عديدة تمحورت حول فعالية العلاج بالقبول والالتزام وفلسفة الوالدين ما فوق العاطفية في دعم أمهات الأطفال ذوي التوحد.

كما ناقشت الورشة التطورات في المؤشرات الحيوية للتوحد، ومسارات الكشف والتدخل المبكر.

في السياق، أطلقت المنظمة حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح المعتقدات الخاطئة عن اضطراب طيف التوحد، وذلك انطلاقاً من شعارها لهذا العام “حاول أن تفهمني .. هذا أنا”.