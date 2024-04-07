آبل: روبوتا يتبع المستخدمين في المنزل

تعمل آبل على دراسة التوجه نحو الروبوتات الشخصية الذكية هذا المجال الذي من شأنه أن يصبح أحد الأشياء الكبيرة بالنسبة لصناعة الآيفون وتندرج هذه أيضا لتحقيق مساعيها للبحث عن تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح .

ونقلت بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لكون المشروع لا يزال في مراحله الأولى، أن المهندسين في شركة آبل، يستكشفون روبوتاً متنقلاً يتبع المستخدمين في جميع أنحاء المنزل، كما تعمل الشركة في الوقت عينه، على تطوير جهاز روبوت منزلي يمكن وضعه على الطاولة ومزود بشاشة يمكنها التحرك بذكاء.

ورغم أن الجهود التي تقوم بها آبل لا تزال في مراحلها الأولى، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت المنتجات التي تم الحديث عنها سيتم إطلاقها في النهاية، إلا أن صانعة الآيفون، تتعرض لضغوط متزايدة، للعثور على مصادر جديدة للإيرادات، خصوصاً بعد إعلانها في فبراير الماضي عن “وفاة” مشروعها الخاص بإنتاج السيارات الكهربائية الذكية، في حين تحتاج نظارات الواقع المختلط Vision Pro التي تصنعها لسنوات حتى تصبح مصدراً رئيسياً للأموال بالنسبة للشركة.