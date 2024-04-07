برتوكول تعاون نقابي عربي روسي لتعزيز التعاون وتأسيس الشراكات

البعث ميديا – موسكو:

ضمن مشاركته في أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد عمال النقابات المستقلة في روسيا، وقع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الرفيق جمال القادري، بروتوكول تعاون نقابي بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمنظمات المنتسبة له، والاتحاد العام لنقابات العمال الذي يضم دول الاتحاد السوفيتي سابقاً والمنظمات النقابية المنتسبة له.

وتضمن البروتوكول الذي سبق ووقعت أحرفه الأولى في بداية العام الحالي في شرم الشيخ بمصر، الاتفاق على تأسيس شراكات وتعميق التعاون وتبادل المنافع بين المنظمات المذكورة، والدفاع عن مصالح العمال المنتسبين لها وحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وبذل الجهود المشتركة لتبادل المعلومات حول التشريعات العمالية والنقابية، وتطوير الأنشطة التنظيمية والتعليمية المشتركة وتنمية وتعزيز التبادل الثقافي بين الأطراف الموقعة، وتوحيد الجهود لتطوير وتعزيز التعاون مع المنظمات النقابية الدولية والمراكز والحركات النقابية.

كما تم الاتفاق على عقد مؤتمرات وندوات حول قضايا السياسة الاجتماعية وتطوير سوق العمل والسلامة المهنية والأجور والدخل وهجرة اليد العاملة والشراكة الاجتماعية، وإعادة تدريب الكوادر النقابية والسياحية والثقافية والرياضية، وتعزيز التعاون بين جمعيات الشباب التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وتبادل الخبرات في مجالات المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية، وتضمن البروتوكول أهمية تعزيز التعاون والمشاورات حول القضايا المشتركة وإبرام اتفاقيات إضافية لتحقيق أهداف التعاون بين المنظمات الأعضاء.

ومن المقرر أن يعمم هذا البروتوكول الذي شارك في توقيعه وفد الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر برئاسة نائب رئيس الاتحاد الأخ عبد المنعم الجمل، على كافة المنظمات المذكورة للاستفادة من مندرجاته. ومن الجدير بالذكر ان الاتفاق مدته ثلاث سنوات.

وعلى هامش المشاركة، عقد الرفيق القادري والوفد المرافق له لقاء عمل مع القيادة النقابية الجديدة التي انتخبها المؤتمر العام لاتحاد النقابات المستقلة في روسيا برئاسة الرفيق ميخائيل شماكوف رئيس الاتحاد، حيث تم الاتفاق على التعاون وتنسيق المواقف في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

وكان المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد النقابات المستقلة في روسيا الذي شارك فيه قرابة 1000 مندوب من الأقاليم يمثلون كافة الأقاليم النقابية إضافة لعدد كبير من الوفود الصديقة، قد اختتم أعماله بجلسة ختامية أمس تضمنت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع اعضاء المؤتمر.