أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن روسيا ستقدم إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أدلة على ارتكاب القوات الأوكرانية فظائع في منطقة دونباس.

وفي تصريح لصحيفة إزفيستيا الروسية، ذكر فرشينين أن محكمة العدل الدولية رفضت في شباط الاتهامات الأوكرانية لروسيا بأنها استغلت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لتبرير إطلاق عمليتها العسكرية عام 2022، والمحكمة لا تزال تنظر في مسألة ما إذا أوكرانيا نفسها ارتكبت إبادة جماعية في دونباس، وبالتالي تحول المدعي إلى مدعى عليه.

وأضاف: “فشل الغرب وأوكرانيا في معاقبة روسيا ونتج عن ذلك أنهم عاقبوا أنفسهم والآن نحن سنقدم للمحكمة كافة الأدلة على فظائع القوات الأوكرانية وكتائب النازيين المتطرفين في دونباس”.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا رفعت دعاوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية مرتين، لكن المحكمة رفضت جميع الاتهامات وبدأت تحقيقاً في أعمال الجانب الأوكراني في دونباس.