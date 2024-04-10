هطولات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد أحياناً، وخاصة في فترة بعد الظهر محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة أحياناً، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.