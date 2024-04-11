الأرصاد تحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت من تشكل الضباب في المناطق الداخلية ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر، وتوقعت، في نشرتها، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة.

وبينت المديرية أن الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة نهاراً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.