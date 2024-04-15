القيادة المركزية تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقش الطروحات الواردة في الاجتماع مع الأمين العام

بعد اجتماعها مع الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد اليوم، عقدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً استثنائياً؛ وناقش الرفاق أعضاء القيادة المركزية الطروحات الواردة في الاجتماع مع الأمين العام فيما يخص آليات الترشح والتصويت خلال الاجتماع الموسع القادم، بما يضمن إجراء انتخابات تسودها العدالة بين الرفاق المرشحين من فروع القطر كافة بما يتناسب مع رؤية الرفيق الأمين العام لترسيخ الديمقراطية والتجدد في فكر وبنية حزب البعث العربي الاشتراكي وستصدر التعليمات التنظيمية للاجتماع الموسع خلال اليومين القادمين.

الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المركزية الموسع سيعقد قريباً بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب التنظيمية لسير العملية الانتخابية.