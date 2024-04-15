المقاومة اللبنانية تستهدف قوة للعدو الإسرائيلي اجتازت الحدود وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم قوة للعدو الإسرائيلي اجتازت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بعدد من العبوات الناسفة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو، زرع مقاتلو المقاومة عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة العدو الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم، ما أدى الى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح”.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي رداً على جرائمه واعتداءاته المتواصلة.