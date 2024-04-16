الأربعاء, أبريل 17, 2024
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في مجال أمن المعلومات.. روسيا تعتزم توقيع اتفاقيات تعاون مع فنزويلا ولاوس

Raghad

 

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن توقع روسيا اتفاقيات تعاون في مجال أمن المعلومات مع فنزويلا ولاوس في الأشهر المقبلة.

في افتتاح منتدى سوتشي المعلومات 2024، أوضح المسؤول أنه “في الأشهر المقبلة من المرجح توقيع وثائق مع فنزويلا ولاوس حول أمن المعلومات، فيما ستدخل اتفاقيات بهذا الخصوص مع إيران وميانمار وأوزبكستان وإثيوبيا حيز التنفيذ”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الحكومية الدولية في هذا المجال سارية حالياً مع دول مثل أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وزيمبابوي والهند وإندونيسيا وقيرغيزستان والصين وكوبا ونيكاراغوا وتركمانستان وطاجيكستان.