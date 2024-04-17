السياحة تطلق خدمة E-Visa

أطلقت وزارة السياحة خدمة سمة الدخول الإلكترونية e-vesa التي تتيح للعرب والاجانب الراغبين بالدخول إلى الجمهورية العربية السورية تقديم الطلبات للحصول عليها عن طريق السوريين الموجودين داخل سورية أو عن طريق الجهات الحكومية بصفتها الاعتبارية، عبر تقديم طلبات استقدام الوفود عن طريق منصة أنجز سورية anjez.gov.sy، بالاضافة للمكاتب السياحية المرتبطة بوزارة السياحة.

ولفتت الوزارة أنه بالنسبة للطلبات الخارجية يمكن للعرب والأجانب الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص بتلقي الطلبات evisa.sy.

وعن خطوات الحصول على سمة الدخول الإلكترونية، بينت الوزارة أنه يتم تقديم الطلب من خلال قنوات طلب الخدمة وتعبئة الحقول المطلوبة، إضافة لرفع المرفقات (صورة شخصية وصورة جواز سفر) مع دفع رسوم تقديم الطلب إلكترونيا، دون قيمة الفيزا، عبر الشركة السورية للمدفوعات SPE والحصول على ملف الفيزا بصيغة ال PDF وتحميله مباشرة عن الموقع.

وأضافت بأنه يتم دفع قيمة الفيزا عند الدخول عبر أحد المنافذ الحدودية، أما خارجيا فيمكن الدفع عن طريق موقع العرب والاجانب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمستفيد من الخدمة، عربيا كان أم أجنبيا، حرية اختيار طريقة دفع قيمة الفيزا إما عن طريق الموقع أو من خلال الدفع عند القدوم عبر أحد المنافذ الحدودية.

هذا وسيتم إطلاق الخدمة اعتباراً من 1-5-2024.