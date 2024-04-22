الأرصاد: الجو مائل للبرودة ليلاً وسديمياً في بعض المناطق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وذكرت المديرية، في نشرتها الصباحية، أن الجو يكون مائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وبينت المديرية أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً بعد الظهر مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.