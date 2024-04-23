دعوى أممية للتحقيق بشأن مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق موثوق وكامل ومستقل بشأن اكتشاف مقبرة جماعية ارتكبتها قوات الكيان الإسرائيلي قبل انسحابها من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وصفت، في مؤتمر صحفي، التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها “مثيرة للقلق للغاية”، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر وحماية المستشفيات.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني أعلن في بيان ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283 في مقبرة جماعية اكتشفت السبت الماضي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.