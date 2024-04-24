الخارجية الإيرانية: ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تضمن حرية الرأي والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة المتضامنين مع فلسطين.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله على منصة إكس: “التقارير الإخبارية المتعلقة بالقمع والاعتقال واسع النطاق لطلاب الجامعات الأمريكية من قبل الشرطة لدعمهم الشعب الفلسطيني تكشف الانتهاك العنيف لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان”، مضيفاً: إنها “أثارت قلق الناس في جميع أنحاء العالم”.

وشدد كنعاني على ضرورة أن تلتزم الحكومة الأمريكية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة، وتحترم مطالبهم وحقوقهم القانونية، مشيراً إلى أنه “لن يتم محو دور الإدارة الأمريكية الداعم للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني، من خلال اختلاق الأجواء المضطربة وإسكات المتظاهرين”.

واتخذت إدارات الجامعات الأمريكية إجراءات عقابية وفرضت سياسات قمعية تأديبية على الطلاب المؤيدين لوقف الحرب على قطاع غزة كزيادة إجراءات التفتيش، ومنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية، كما علقت جامعة نيويورك أمس عمل لجنة دعم فلسطين أيضاً.