القدس المحتلة.. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 201 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا شمال القطاع ومنطقة الزوايدة وسطه، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة قرب مدينة خان يونس جنوب القطاع عشرات القذائف صوب مناطق عبسان وخزاعة والزنة.