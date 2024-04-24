القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظات بغداد والسليمانية وصلاح الدين.

ونقلت وكالة واع عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله: إنه ضمن عمليات التنسيق تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على إرهابي في محافظة السليمانية وآخر في قضاء أبي غريب بالعاصمة بغداد، كما تمكنت بعملية أخرى من إلقاء القبض على أحد فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أمس القضاء على عدد من إرهابيي “داعش” في ضربة جوية على أحد أوكار التنظيم في محافظة ديالي.