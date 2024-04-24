المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ
استهدفت المقاومة اللبنانية مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي بعشرات الصواريخ وبالقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة فيها.
وجاء في بيان للمقاومة اليوم: “إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين استهدف مقاتلو المقاومة مستوطنة شوميرا “بلدة طربيخا اللبنانية” المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا إصابات مباشرة”.
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها استهدفت بالقذائف المدفعية موقع الراهب التابع للعدو الإسرائيلي وأصابته إصابة مباشرة.