المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ

استهدفت المقاومة اللبنانية مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي بعشرات الصواريخ وبالقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيان للمقاومة اليوم: “إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وفي إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين ‏استهدف ‌‌‏مقاتلو المقاومة مستوطنة شوميرا “بلدة طربيخا اللبنانية” المحتلة بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا وحققوا إصابات مباشرة”.

‏وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها استهدفت بالقذائف ‏المدفعية موقع الراهب التابع للعدو الإسرائيلي وأصابته إصابة مباشرة.‏