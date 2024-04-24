جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق دولي عاجل في المقابر الجماعية بقطاع غزة

دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة عقب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.

وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي ناصر والشفاء في القطاع بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منهما تثير الرعب، مشيرة إلى أن “إسرائيل” التي تواصل حربها على غزة تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل دون عقاب رغم أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

ودعت جنوب إفريقيا المحكمة إلى إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية وفقاً لمعايير القانون الدولي للكشف عن الحقائق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لافتة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين وأنه من واجب المجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.