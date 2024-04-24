منصة الغابات ومراقبة الحرائق: ارتفاع بمستويات الخطورة لغابات شمال غرب سورية اليوم والغد

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) أن توقعات خرائط خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية تشير إلى ارتفاع في مستويات الخطورة خلال اليوم الأربعاء والغد الخميس.

وبينت المنصة عبر صفحتها على الفيسبوك أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- مديرية الحراج والمديرية العامة للأرصاد الجوية، داعيةً المواطنين إلى الحذر من أي نشاطات قد تكون سبباً في نشوب أي حريق وإلى عدم إشعال أي نيران.

ووفق بيان المنصة يمكن الإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و 113.