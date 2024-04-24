وزير الصناعة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون في المشاريع الصناعية والاستثمار

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي سبل تعزيز التعاون بين سورية والإمارات في المجال الصناعي، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين.

وثمن الوزير جوخدار مواقف دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوري وقال: “نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في القطاع الاقتصادي والصناعي وزيادة فرص الاستثمار في المشاريع الصناعية”.

من جهته أكد السفير الشحي حرص بلاده على الأمن القومي العربي وضمان تمتين العلاقات بين الدول العربية في كل المجالات، وعلى أهمية استمرارية اللقاءات الثنائية لتحقيق تقدم مثمر في مجالات التعاون المشتركة في القطاع الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء تسليم دعوة من الجانب الإماراتي لوزير الصناعة لحضور النسخة الـ 13 من قمة الـ “إيه آي إم” للاستثمار التي ستقام الشهر المقبل في إمارة أبو ظبي.