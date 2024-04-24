79 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 79 شهيداً و86 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 201 على القطاع ارتفع إلى 34262 شهيداً و77229 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهة أخرى أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 51 شهيداً من المقبرة الجماعية بساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان الدفاع المدني انتشل خلال الأيام الثلاثة الماضية جثامين 310 شهداء من ساحة المجمع.