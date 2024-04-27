أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين والاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران القادم، وفقاً لما يلي:
1- يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً.
2- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً.