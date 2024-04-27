احتفل نادي ليستر سيتي بعودة الفريق مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة، بهدية من كوينز بارك رينجرز.

وضمن ليستر سيتي التأهل رسميا إلى البريميرليج، بعد خسارة ملاحقه ليدز يونايتد أمام كوينز بارك 0-4، .

وأمن “الثعالب” بذلك، صدارتهم لدوري البطولة الإنجليزية برصيد 94 نقطة مع خوضه 44 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ليدز، الذي لعب 45 مباراة.