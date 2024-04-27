درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية، باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 6 إلى 10 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المنطقة الجنوبية والوسطى والشماليةوالجبلية ،وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والجنوبية الشرقية، مع تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة ، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 إلى 10 درجات مئوية في المنطقة الشرقية والجزيرة وأعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام ، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المنطقة الجنوبية والشمالية الغربية والجبلية، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والجنوبية الشرقية مع تشكل الضباب على بعض المناطق الجنوبية خلال ساعات الصباح.

من جهته، حذر الراصد الجوي محمد حيدر في تصريح لسانا من التعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة في المناطق الشرقية والجزيرة ومن تدني مستوى الرؤية الأفقية في معظم المناطق الداخلية بسبب الأجواء السديمية المغبرة نتيجة الأتربة المثارة بفعل الرياح ،إضافة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق الجنوبية والساحلية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الصباح، مبيناً أن الأمطار غالباً ستكون غزيرة ومترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان ومن تزايد سرعة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام :