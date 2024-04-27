رومانيا .. رابطة المغتربين السوريين تحيي الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء

أقامت رابطة المغتربين السوريين في رومانيا احتفالاً بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء، وذلك بمقر السفارة السورية في بوخارست.

وأعرب رئيس الرابطة الدكتور عصام رفاعي في كلمته خلال الاحتفال عن الفخر والاعتزاز بتضحيات أجدادنا الأبطال لتحقيق الانتصار على الاستعمار وجلاء المستعمر عن أرض الوطن، مجدداً رفض الشعب السوري له، وإصراره على الدفاع عن سيادته الوطنية ومنع أي تدخل خارجي بشؤونه الداخلية وتشبثه بقيادته لمتابعة طريق النضال لتعزيز استقلال البلاد والمضي قدماً لتحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل.

بدوره تحدث القائم بأعمال السفارة السورية في بوخارست السفير خالد شرف في كلمته خلال الاحتفال عن المعاني الوطنية السامية لعيد الجلاء ودور وتضحيات أبطاله، مؤكداً افتخار شعبنا العربي بهذا العيد وبطولات أجداده ومآثرهم وإصراره على المضي قدماً بطريق النضال لتعزيز استقلال البلاد والوحدة الوطنية.

وكان الاحتفال الذي حضره عدد من السفراء العرب المعتمدين في رومانيا وممثلو الجاليات العربية وحشد كبير من أبناء الجالية السورية في رومانيا استهل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، وعزف النشيدين الوطنيين السوري والروماني.