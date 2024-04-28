تنديداً بالعدوان على غزة.. طلبة الجامعات الأميركية يواصلون مظاهراتهم

يواصل طلبة الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية اعتصاماتهم ومظاهراتهم لليوم العاشر على التوالي، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني.

وكالة وفا ذكرت أن طلبة من جامعات أخرى انضموا للحراك الذي انتشر في معظم الولايات المتحدة، ولا سيما في جامعات ستانفورد، ونورث ايسترن، وجورج واشنطن، وجامعة كولومبيا التي انطلقت منها الاحتجاجات، عبر نصب خيام جديدة وتنظيم فعاليات مصاحبة للمظاهرات والاحتجاجات، لحشد الدعم الطلابي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة .

وشدد الطلبة على ضرورة الاستمرار في المظاهرات رغم الاعتقالات التعسفية والتضييق عليهم من الإدارات، للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في ظل صمت دولي على ما يحصل في فلسطين من جرائم يومية.