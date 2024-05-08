الشرطة الفرنسية تقمع احتجاجاً تضامنياً مع غزة بجامعة السوربون

أخلت الشرطة الفرنسية بالقوة قاعة في جامعة السوربون اعتصم فيها طلاب مؤيدون لفلسطين مستخدمة الهراوات ضد المحتجين.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الشرطة الفرنسية اقتحمت جامعة السوربون لإجلاء ناشطين مؤيدين لفلسطين من قاعة تدريس في الجامعة الباريسية المرموقة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تعهد رئيس الوزراء غابريال أتال بأنه لن يكون هناك أبداً حق في تعطيل الجامعات الفرنسية.

وهتف المحتجون في قاعة التدريس (رفح، رفح، نحن معك) ورددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما قامت الشرطة بالاعتداء على عدد منهم واعتقال 39 شخصاً من بينهم.

وبينما كان عناصر الشرطة يخلون المحتجين من قاعة التدريس، كان عشرات المناصرين للقضية الفلسطينية يحتشدون على مقربة من الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول الجامعة مرددين هتاف (فلسطين ستعيش، فلسطين ستنتصر).

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في جامعة السوربون العريقة بعد أيام قليلة على احتجاجات سجلت في جامعة سيانس بو الباريسية.