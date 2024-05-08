بوتين في ذكرى النصر على النازية: علاقات الصداقة بين شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة ستبقى أساساً موثوقاً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الصداقة بين شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة التي أقيمت خلال الحرب الوطنية العظمى ستبقى أساساً موثوقاً لتطوير العلاقات.

ووفق الموقع الرسمي للكرملين دعا الرئيس بوتين في رسائل تهنئة بعثها اليوم إلى قادة دول الاتحاد السوفييتي السابق بمناسبة الذكرى الـ 79 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية إلى مكافحة محاولات تشويه أو نسيان التاريخ المشترك لبلدان الاتحاد السوفييتي السابق، والذي سحق النازية.

وقال بوتين: “من المهم وقف أي محاولات لتشويه تاريخنا المشترك أو نسيانه، وبالطبع الحفاظ بعناية على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة المجيدة التي ساعدت آباءنا وأجدادنا على الصمود بشرف، ونقلها إلى الأجيال القادمة كي نتمكن من تجاوز التحديات العسكرية الصعبة وسحق النازية”.

وأضاف بوتين: إن روسيا تعرب عن امتنانها واحترامها العميقين لجميع أولئك الذين قاتلوا بشجاعة على الجبهة خلال سنوات الحرب القاسية وعملوا بإخلاص في مؤخرة الجيش على حساب التضحيات والمصاعب الهائلة، ما جلب النصر الذي طال انتظاره.

وتحتفل روسيا ورابطة الدول المستقلة غداً بالذكرى الـ 79 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى التي انتهت عام 1945.