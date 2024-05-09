سقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية في بيلغورود وبريانسك وكورسك

أحبط الجيش الروسي هجمات أوكرانية بالصواريخ والطيران المسير استهدفت مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، حيث أسقط هذه الصواريخ والمسيرات.

وزارة الدفاع الروسية ذكرت أنه تم التصدي لمحاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية، باستخدام راجمة صواريخ “إر إم -70 ” فامبير وطائرات مسيرة أوكرانية.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من إسقاط 15 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واحدة في الجو فوق مقاطعة بيلغورود وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، وثلاث أخرى فوق مقاطعة كورسك.