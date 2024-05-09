مجلس الاتحاد الروسي يدعو لمنع محاولات الغرب تزوير التاريخ

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إلى الحفاظ على الحقيقة عن الحرب الوطنية العظمى، ومنع المحاولات الغربية من تزوير التاريخ.

وفي رسالة بمناسبة ذكرى النصر على النازية، بينت ماتفيينكو أنه من الواجب الحفاظ على الحقيقة عن الحرب الوطنية العظمى، ومنع تشويه الحقائق، وإعادة كتابة التاريخ والتقليل من دور الجيش الأحمر في دحر ألمانيا الفاشية، وتحرير أوروبا من طاعون النازية، ومنع انتعاش النازية وانتشار إيديولوجيتها الهدامة.

وأشارت إلى أن هذا العيد يوحد جميع مواطني روسيا، مؤكدة أنه على الرغم من مرور العقود يبقى التاسع من أيار رمزاً للوحدة الشعبية ومجد المحاربين، وأن أهميته لا تتضاءل مع مرور السنوات.

يذكر أن روسيا تحتفل يوم التاسع من أيار هذا العام بالذكرى الـ 79 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.