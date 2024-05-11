العراق يتوقع ارتفاع احتياطياته من النفط إلى أكثر من 160 مليار برميل

أفاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم بأنه من المتوقع أن يصل احتياطي البلاد من النفط إلى أكثر من 160 مليار برميل، مؤكداً أن الحكومة العراقية ستدعم الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة للكشف والتنقيب بكل التسهيلات اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن عبد الغني قوله خلال افتتاح جولتي تراخيص للتنقيب عن النفط: “نطرح اليوم 29 مشروعاً واعداً لنبدأ مرحلة جديدة نحو النهوض بالصناعة والثروة النفطية والغازية بعد تجربة خمس جولات تراخيص انطلقت عام 2008″، مضيفاً: “نأمل خلال انطلاق الجولة أن يحصل العراق على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم من خلال هاتين الجولتين”.

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن هذه المشاريع ستسهم بزيادة الاستثمارات في عدد من المحافظات بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.

وتشمل الجولتان حقولاً ورقعاً استكشافية في 12 محافظة وبقعة تقع في المياه الإقليمية العراقية في الخليج.

وتشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمئة من إيرادات الميزانية العراقية وسط سعي لزيادة احتياطيات البلاد من هذه الثروة.