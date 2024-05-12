الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة

انخفاض ملموس يطرأ اليوم على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق وحول معدلاتها أو أدنى بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى ومرتفعات القلمون، بينما يكون الجو مغبراً على أغلب المناطق الداخلية نتيجة الأتربة المثارة بسبب نشاط في سرعة الرياح.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً، وتثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً، تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية.

وشهدت بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة بحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث بلغت كالتالي:

في اللاذقية: صلنفة 2.8 مم وكسب 13 مم والمزيرعة 8.5 مم والقرداحة 9 مم والحفة 12 مم والقطيلبية 4.5 مم ومطار اللاذقية الدولي 4 مم وبوقا 1 والبهلولية 3 مم.

في حماة: الرصافة 1 مم ومصياف 2 مم، أما في منطقة الغاب: شطحة 4 مم وعين الكروم 1 مم والكريم 3 مم.

في طرطوس: مشتى الحلو وصافيتا 1 مم.

في إدلب: جسر الشغور 5 مم.

في الحسكة: مدينة الحسكة 3 مم.