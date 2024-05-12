تنديداً بالعدوان على غزة.. طلاب من جامعة ماكجيل الكندية يواصلون اعتصامهم

رغم تهديد إدارة الجامعة باستدعاء الشرطة لتفكيكه، يواصل عدد من طلاب جامعة ماكجيل في مونتريال الكندية تنفيذ اعتصام ضمن مخيم في الجامعة، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائمه الوحشية.

وعلى غرار الاعتصامات التي تشهدها العديد من الجامعات الأمريكية المتضامنة مع الفلسطينيين، يخيّم مئات الطلاب منذ أسبوعين في قلب جامعة ماكجيل الشهيرة التي هددت إدارتها باللجوء إلى الشرطة، وتفكيك المخيم، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي جامعة ألبرتا بمدينة إدمنتون، فككت الشرطة الكندية، أمس، بالقوة، اعتصاماً طلابياً متضامناً مع الشعب الفلسطيني وأوقفت ثلاثة أشخاص، بعد يومين من إخلائها بالطريقة نفسها اعتصاماً طلابياً مماثلاً في مدينة كالغاري الواقعة في المقاطعة نفسها.

في السياق، نددت مجموعة “بيبلز يونيفيرسيتي أوف بالستاين” الطلابية الكندية باستخدام الشرطة قنابل الغاز ورذاذ الفلفل وهراوات ودراجات لمهاجمة المتظاهرين جسدياً، مشيرة إلى إصابة أربعة طلاب بجروح، جراء ذلك.

هذا وأقرّ متحدّث باسم الشرطة باستخدام “ذخيرة خاصة”، فيما أشارت تقارير إلى توقيف عدداً من المحتجين.