المقاومة الفلسطينية: تصريحات غراهام دليل على عقلية الإبادة عند النخبة السياسية الأمريكية

أكدت المقاومة الفلسطينية أن دعوة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية دليل على عقلية الإبادة عند النخبة السياسية الأمريكية، داعية أحرار العالم إلى إدانة هذه المواقف ومواصلة العمل على وقف حرب الإبادة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن التصريحات الصادمة التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والتي اقترح من خلالها أن يقوم الاحتلال الفاشي بضرب غزة بقنبلة نووية تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه، وعقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه مع قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ينفذها جيش الاحتلال ضد مدنيين عزل”.

وأدانت المقاومة هذه الدعوات والمواقف، مبينة أنها تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.

ودعت المقاومة أحرار العالم إلى إدانة هذه المواقف واستنكارها، ومواصلة الضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.