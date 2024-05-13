المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة موقعة قتلى ومصابين في صفوفها ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وشرق مخيم جباليا وفي محيط معسكر جباليا شمال القطاع وتمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة شرق المخيم بين قتيل وجريح”.

وأوضحت المقاومة أنها دكت بوابل من قذائف الهاون قوات العدو المتوغلة داخل معبر رفح وتموضعات لها ولآلياتها شرق جباليا وشرق رفح وفي منطقة جحر الديك وسط القطاع، كما استهدفت بقذائف “الياسين105″ و”بعبوة شواظ” ناقلتي جند ودبابة ميركافا وجرافة للاحتلال شرق رفح ودبابة في معسكر جباليا واستهدفت بقذيفة “آر بي جي” وقذيفة “بي 29” دبابتين في معسكر جباليا شمال القطاع، بينما استهدفت بقذيفة مضادة للدروع جرافة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.