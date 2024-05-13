جريح الوطن: “هدية 6 أيار” ستكون في حسابات المستحقين مع نهاية الأسبوع الجاري

أعلن مشروع جريح الوطن أن الزيادة على الهدية النقدية السنوية “هدية 6 أيار” التي توزع على ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بمقدار ستة أضعاف ستكون في حسابات جميع المستحقين لها مع نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى.

وأوضح المشروع في منشور له عبر “تلغرام” أن الهدية تشمل ذوي الشهداء والمفقودين العسكريين وقيمتها 300 ألف ليرة سورية، كما تشمل أيضاً جرحى العمليات الحربية من شريحة العجز التام من 80 وحتى 100 بالمئة، وقيمتها 300 ألف ليرة سورية.

وبين المشروع أن الهدية تشمل جرحى العمليات الحربية من شريحة العجز تحت التام والجزئي من 40 وحتى 79 بالمئة وقيمتها 200 ألف ليرة، مشيراً إلى أن “الهدية لا تشمل جرحى القوات الرديفة”.