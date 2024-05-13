للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.. وزير الخارجية يصل إلى البحرين

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم إلى البحرين للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية الــ 33 على مستوى وزراء الخارجية التي تنعقد غداً.

ويرافق الوزير المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومدير إدارة العالم العربي السفير رياض عباس.

وكان في استقبال الوزير المقداد “وفقاً للمراسم البحرينية” سفير مملكة البحرين في سورية وحيد السيار، وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية البحرينية.

يشار إلى أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في الـ 16 من أيار الجاري في البحرين، بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية، ورؤساء الوفود المشاركة.